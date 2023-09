Storti: "Qualcuno si prenda la responsabilità"

Almeno sei le auto danneggiate con i cofani ammaccati e i parabrezza rotti. [...] Era il 30 agosto e per vedere l'arrivo di Lukaku i tifosi si sono arrampicati sui tetti delle macchine parcheggiate a ridosso dell'area di atterraggio provocando danni ingenti. [...] Giorgio Storti, tifoso della Roma e pilota Ryanair, è stato uno degli uomini coinvolti in questa vicenda. [...]

Al momento il club giallorosso sta lavorando silenziosamente per trovare una soluzione a questa spiacevole situazione. Da qui la denuncia di Giorgio: "Le mie aspettative sono quelle di sapere se qualcuno è pronto a prendersi la responsabilità dell'accaduto. Io ho il vetro completamente distrutto e l'auto non è utilizzabile. Il primo settembre sono andato dai Carabinieri per denunciare e mi erano stati dati dei buoni feedback anche dai referenti dell'aeroporto. La cifra dei danni che ho riportato è intorno ai 7500 euro-9000 euro. Credo sia giusto almeno da un punto di vista di correttezza, capire se ci sia la volontà di lavorare a questo problema".

(Il Romanista)