Stop muscolare anche per Aouar

Continua la maledizione infortuni. Un film visto e rivisto. [...] Minuto 31: Aouar sente un fastidio muscolare, non ce la fa, volto scuro e cambio immediato. Dentro Pellegrini al posto del francese. [...] La storia clinica del centrocampista è complessa. Nella passata stagione, infatti, a Lione, ha saltato più di dieci partite a causa di fastidi muscolari, uniti a una forte contusione alla caviglia, proprio al pronti via della Ligue 1. [...] L’algerino non è l’unico giocatore che terrà impegnati medici e fisioterapisti dentro Trigoria. La situazione di Dybala va monitorata. [...]

Gli esami all’adduttore non hanno evidenziato lesioni. [...] Sa quando può spingere, quando si deve fermare e quando c'è da alzare bandiera bianca. Per non rischiare di compromettere l’annata. Tra gli indisponibili spicca anche Renato Sanches, che ha fatto in tempo giusto ad esordire contro la Salernitana (25 minuti in corsa) prima di fermarsi in allenamento a causa di una lesione muscolare. [...] In infermeria ci sta pure Azmoun, sbarcato a Roma infortunato nella speranza poi di tornare quello che disegnava magie con la maglia dello Zenit San Pietroburgo.

(corsport)