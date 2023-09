Stadio Roma, Rocca: "In quella stessa area può essere realizzato l'ampliamento dell'Umberto I"

IL TEMPO - Nuovo Policlinico Umberto I? “L’area è sempre stata Pietralata per eventuale ampliamento Pertini”. A specificarlo il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca intervistato dal programma Gli Inascoltabili in onda su Radio Roma Sound. A seguito del dibattito pubblico sullo stadio della Roma, avvenuto l’altro ieri in Campidoglio, alcuni cittadini di Pietralata si sono domandati dove sorgerà il nuovo Policlinico Umberto I.

“Lì noi abbiamo un’area che è quella del Pertini, quindi si tratta di un ampliamento eventualmente – chiarisce il governatore – E in discussione, però l’area è sempre stata quella, non ce ne sono mai state altre in zona. Ci sono altre ipotesi, inclusa quella attuale del Policlinico Umberto I, entro breve sarà sciolto il nodo, però questo è”. Quanto al nuovo stadio della Lazio, Rocca si augura che “la proprietà faccia dei passi per dare alla tifoseria laziale un luogo dove poter essere vicino alla propria squadra in maniera diversa rispetto all’attuale stadio. Anche se a me lo stadio Olimpico non dispiace”, ha detto.