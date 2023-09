Stadio, i tecnici svelano i segreti: dai parcheggi agli insonorizzanti

Seconda sessione del dibattito pubblico, ieri alla Città dell'Altra Economia nell'ex Mattatoio di Testaccio, dedicato al progetto di realizzare il nuovo Stadio della As Roma a Pietralata. Il dibattito è iniziato lo scorso 7 settembre con una sorta di seduta plenaria generale in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Da ieri, invece, si entra nel dettaglio con gli incontri te-matici: il workshop al Mattatoio è stato dedicato ad esaminare specificatamente i «risvolti sportivi, economici e sociali» derivanti dal «progetto del nuovo stadio multi-funzionale». […] Il progetto della Roma è quello di costruire un nuovo impianto con una capienza massima di poco meno di 62mila posti nella zona di Pietralata, a circa 600 metri dalla Stazione Tiburtina e dall'omonima fermata della linea B della me-tro. L'opera prevede una serie di parcheggi, opere a verde con la creazione di due parchi, interventi di mitigazione dell'impatto acustico in particolar modo rivolti verso l'Ospedale Santo Pertini e interventi sulla viabilità della zona per garantire la totale accessibilità al nosocomio da parte dei mezzi di soccorso. L'investimento totale previsto è di 530 milioni di euro per 24 mesi di lavori. Prossimo appuntamento al 25 settembre dalle 17 alle 20 presso la Casa Delle Tecnologie Emergenti in Piazzale della Stazione Tiburtina.

(Il Messaggero)