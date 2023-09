Stadio della Roma, i comitati del "no" si preparano a dare battaglia durante il dibattito pubblico

Un dibattito pubblico che promette scintille. Il 7 settembre alle ore 17 ci sarà il primo confronto nella Sala della Promoteca in Campidoglio, sia online che in presenza. Ci saranno politici, semplici cittadini ed associazioni che, grazie a questa serie di incontri organizzati da Nomisma Spa, una società di ricerche e consulenza fondata a Bologna nel 1981, potranno avanzare proposte e critiche al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. [...]

Per i comitati e le associazioni contrarie all’opera quello del dibattito sarà “l’occasione per mostrare a tutti i partecipanti, ai giornalisti ed all’opinione pubblica, quel che si cela dietro ai racconti della politica, che ha sempre voltato le spalle a questo quartiere salvo poi ricordarsene solo in occasione di una mera operazione di speculazione politica ancorché edilizia”. I comitati in questione hanno respinto più volte il racconto di una Pietralata degradata e che avrebbe bisogno dello stadio per risollevarsi. Secondo i contrari, che hanno anche presentato degli esposti, il quartiere avrebbe bisogno di una sua valorizzazione complessiva di quello che già c’è, senza bisogno di un’opera così mastodontica. [...]

