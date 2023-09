Stadi, la burocrazia tiene fermi investimenti per 2.5 miliardi

A Milano, il sindaco Sala, dopo oltre quattro anni di tira e molla, potrebbe ritrovarsi con un San Siro orfano di Milan e Inter. Firenze e Venezia, a causa dell'aut aut della Commissione UE, si sono ritrovate senza i fondi stanziati nell'ambito del Pnrr per le nuove strutture sportive cittadine. Per sostituire i 148.5 milioni "europei" destinati all'Artemio Franchi di Firenze e al Bosco dello Sport di Venezia devono essere reperiti nuovi finanziamenti pubblici. Il fronte stadi resta quello più intricato per il rilancio del calcio italiano e per la rigenerazione dei quartieri coinvolti da interventi urbanistici che sulla carta valgono oltre 2.5 miliardi. Investimenti che restano al palo per l'indecisione politica o per blocchi della burocrazia.

Nella zona di Pietralata nascerà il nuovo stadio della Roma. L'investimento dei Friedkin si aggira intorno ai 600 milioni e l'obiettivo è presentare il progetto definitivo entro la fine dell'anno, avviare le opere nel 2024 e concluderle nel 2027.

(Il Sole 24 Ore)