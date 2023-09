Spalletti, prove anti-Macedonia: Immobile c'è, sfida Spina-Dimarco

A Coverciano anche ieri sono proseguite le prove tattiche di Spalletti in vista della partita contro la Macedonia del Nord e quasi sicuramente il ct partirà dal 4-3-3. In porta la certezza è Donnarumma; in difesa è stato provato il duo Mancini-Bastoni e anche Casale-Romagnoli, mentre a sinistra c'è il ballottaggio Spinazzola-Dimarco. A destra invece giocherà Di Lorenzo. Locatelli e Cristante si contendono un posto a centrocampo al fianco di Tonali e Barella; in attacco spazio a Chiesa, Immobile e Politano.

(Il Messaggero)