Sorteggio okay. Da vendicare la beffa-Slavia nell’Uefa ‘95-96

Il ranking Uefa dice: Roma al 9° posto con 83 punti, Slavia Praga 39° con 41, Sheriff Tiraspol 77° con 20, Servette 209° con 6. Messa così, il girone di Europa League sembra una formalità. Giusto un pensiero ad una recente impresa dello Sheriff, che nel 2021 vinse 2-1 in Champions sul campo del Real Madrid, e quell’incubo-Slavia da scacciare, nel solo precedente nelle coppe europee moderne con queste 3 avversarie.

Battuta 2-0 a Praga nell’andata dei quarti Uefa 1995-96, la Roma era sul 3-0 nei supplementari (Moriero-Giannini-Moriero) quando Vavra infilò Cervone gelando l’Olimpico e regalando la qualificazione ai cechi per la regola del gol in trasferta. [...] Il Servette li affronta per la prima volta: scende dalle qualificazioni Champions come lo Sheriff, ha eliminato ai rigori il Genk e poi è uscito di misura (1- 2 e 1-1) con i Rangers. [...]

(corsera)