Solo 2 tecnici cominciarono peggio di José

L'ultimo allenatore della Roma che iniziò peggio di Mourinho, nel 1978/79, venne esonerato dopo 6 partite: a Giagnoni subentrò Valcareggi, che si salvò all'ultima giornata. Sono state solamente 2 le partenze peggiori in 91 stagioni in Serie A, l'altra nel 1950/51 con una vittoria e 5 sconfitte e la retrocessione in Serie B. Gli stessi 5 punti di Mourinho li avevano fatti anche Ranieri nel 2010/11, che poi fu sostituito da Montella, Eriksson nel 1984/85 e Liedholm nel 1974/75.

Per lo Special One si tratta della peggiore partenza in assoluto, infatti sono stati superati i 7 punti del 2015/16 al Chelsea. Nelle prime 6 giornate di Serie A Mou ne aveva fatti 13 per due volte all'Inter, 12 e poi 13 alla Roma. La sua media punti in campionato (1.59) è appena da 16esimo posto all time tra gli allenatori giallorossi.

(corsera)