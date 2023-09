Solbakken ad Atene, la Roma si ferma

Un’altra cessione, un'altra plusvalenza: la Roma ha chiuso la cessione di Ola Solbakken all’Olympiacos, il club dove ha lavorato a lungo Lina Souloukou. Ingaggiato a gennaio a parametro zero, saluta dopo 8 mesi per una cifra intorno ai 5 milioni. Per il giocatore, che era stato scaricato da Mourinho dopo l'arrivo di Azmoun, è pronto un contratto di cinque anni a 1,2 milioni netti. Si sussurra sia stato proprio la Ceo a tessere il filo della trattativa con Atene. La storia italiana di Solbakken non è stata indimenticabile: solo un gol, alla prima da titolare contro il Verona nello scorso campionato, e tante partite anonime. Ieri il ragazzo ha accettato il trasferimento in Grecia, dove potrà giocare anche le coppe europee, per non perdere la nazionale norvegese nella stagione che si conclude con l' Europeo. Ha avuto l'intelligenza di capire che la Roma era un po' troppo per lui, nemmeno in questa fase della carriera. […]

Intanto i Friedkin hanno registrato con piacere il trasferimento del terzino Riccardo Calafiori dal Basilea al Bologna. La Roma incassa 1,6 milioni come percentuale sulla rivendita pattuita lo scorso anno. Si è poi chiuso un altro capitolo: ieri, dopo aver consegnato la lettera di dimissioni all'inizio dell'estate, il dirigente Vincenzo Vergine ha salutato tutti i dipendenti di Trigoria. E' finita la sua esperienza da responsabile del settore giovanile. Vergine andrà a ricoprire lo stesso incarico al Milan, guarda caso l'avversario di stasera della Roma. Toccherà a Tiago Pinto, che è in scadenza di contratto, gestire. In successione, si parla di una soluzione interna. Ma non tornerà al vecchio ruolo Bruno Conti, che continuerà a occuparsi della supervisione sulle squadre dall'Under 14 in giù.

