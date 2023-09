SHERIFF-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Svilar in porta, Lukaku-Belotti in attacco

Esordio europeo per la Roma, che vola in Moldavia per affrontare lo Sheriff Tiraspol. Non ci sarà Josè Mourinho, ancora squalificato. Il tecnico, nella conferenza stampa di ieri, ha però annunciato parte della formazione, con Svilar in porta e il terzetto difensivo formato da Mancini, Llorente e Ndicka. Più dubbi a centrocampo e soprattutto in attacco, dove sembra in vantaggio la coppia Belotti-Lukaku con El Shaarawy pronto a far staffetta con il belga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.