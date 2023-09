Sheriff battuto ma Renato Sanches si ferma ancora

È bastato uno scatto di 20 metri, interrotto bruscamente prima di ricevere il pallone. Tac. Dolore alla coscia e braccio alzato in direzione della panchina. Cambio. E i fantasmi che riaffiorano. La seconda partita consecutiva da titolare di Renato Sanches è durata 25 minuti prima della sostituzione con Paredes. [...] E' al secondo infortunio muscolare in meno di un mese. E con soli 95’ di calcio giocato nelle gambe. Un percorso ad ostacoli che assomiglia tanto all’inizio di un calvario che tutti a Trigoria sperano di scacciare. Ma dopo i 25’ giocati all’esordio contro la Salernitana era arrivato lo strappo alla coscia che lo aveva fermato per oltre quindici giorni. Domenica scorsa il ritorno in campo da titolare. [...] Mou ha voluto rischiare, schierando Sanches per la seconda volta dal 1’. Per testare le sue condizioni e schierare la miglior formazione possibile. Un errore, visto che lo stesso portoghese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al primo accenno di scatto. Oggi si attendono i risultati degli esami che il calciatore effettuerà a Trigoria al ritorno dalla Moldavia.

(La Repubblica)