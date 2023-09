Settore giovanile, via al nuovo ciclo

Vincenzo Vergine non è più il responsabile del vivaio della Roma. Fino una settimana fa era sulla tribuna del Tre Fontane per sostenere la Primavera di Federico Guidi che alla prima giornata di campionato ha messo sotto la Fiorentina, l'altro club dove ha lavorato per molti anni. […] La Roma ha un piano per dare continuità al progetto senza ingaggiare un profilo esterno al circuito giallorosso per coprire il buco lasciato da Vergine. Fidea di fondo è di promuovere Mauro Leo come nuovo responsabile del settore giovanile di Trigoria. Leo ha affiancato Tiago Pinto perché ha il patentino da direttore sportivo valido per operare in Italia. Parte come scout e osservatore, prima lavorava per Inter, Juventus, Trapani e Novara. Nel suo curriculum anche un'esperienza all'estero, all'Espanyol, la seconda squadra di Barcellona. A Roma si è occupato, inoltre, dei ragazzi della Roma in prestito e degli affari minori. Leo non sarà solo in questa nuova avventura. Gianluca Gombar - ex team manager coinvolto nel caso Diawara e nei sei cambi contro il Verona con Fonseca in panchina - potrebbe diventare l'uomo di riferimento della Primavera. Un ruolo importante lo dovrebbe ricoprire anche Daniele Placido (ex Romulea), il punto di riferimento di Tiago Pinto all'interno del settore giovanile.

(corsport)