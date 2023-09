Settore giovanile: inizia la gestione Gombar-Placido

Salutato Vincenzo Vergine, passato al Milan dopo la risoluzione del contratto, il settore giovanile della Roma si è riorganizzato dall’interno. Tiago Pinto, infatti, ha dato corpo all’idea dei Friedkin, ovvero scegliere e valorizzare le professionalità presenti e ha dato continuità al progetto puntando su due dirigenti giovani, che apprezza, che hanno lavorato al suo fianco e che sanno accompagnati in questa nuova avventura da due totem di Trigoria. Gianluca Gombar (classe 1992), infatti, sarà il nuovo direttore generale, mentre Daniele Placido (1986) avrà in mano la direzione tecnica con il supporto prezioso di Alberto De Rossi e Bruno Conti. (...) Gombar, ex team manager della prima squadra, ha curato negli ultimi anni i rapporti con la Uefa. Era a Tiraspol l’altro ieri. La parte sportiva, come detto, avrà al vertice Daniele Placido, ex ds alla Romulea.

(corsport)