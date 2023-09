Serie A: sui diritti Tv Dazn, Sky e Mediaset verso i supplementari

Sulle offerte di Dazn, Sky e Mediaset per i diritti audiovisivi della Serie A, dal 2024 in poi, si potrebbe anche andare ai tempi supplementari. Ben oltre, quindi, la scadenza del 15 ottobre come da bando. A quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, questo è uno degli elementi messo dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sul tavolo della discussione nell'assemblea che ha sancito la chiusura della pausa estiva e il ritorno all'attività. C'è la possibilità, insomma, di andare oltre, riprendendo le trattative private. Che ad oggi hanno prodotto proposte di Dazn, Sky e Mediaset ritenute insoddisfacenti e che stanno li, fino al 15 ottobre appunto, ma senza poter essere toccate. […] L'impressione è che fino al 15 ottobre sarà una fase di studio. Ma poi occorrerà prendere una decisione. L'obiettivo della Lega Serie A è arrivare quantomeno a lambire il miliardo all'anno. Per questo servirebbero però i possibili supplementari sulle trattative private. La prospettiva alternativa o l'apertura delle offerte per il canale della Lega. Che significherebbe un cambio di prospettiva rispetto al modello attuale. E non sisa quanto affrontabile dalle spalle tutto sommato non solidissime dei club. Intanto ieri si è deciso di risolvere il contratto con Onefootball per i Pacchetti Digital Basic. Che tornano disponibili e vendibili per questa stagione sportiva.

(Il Sole 24 ore)