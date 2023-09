Scommessa sui piazzati

Di testa, di piede, in mischia. Poco importa. L'anno scorso è stata un po'l'arma in più del Genoa di Gilardino. Quando gli avversari si chiudevano a riccio e mettevano il pullman davanti alla porta con la speranza di portare almeno un punto a casa, i rossoblù sono riusciti a sbloccare il match con i calci piazzati. Un'impronta evidente del tecnico di Biella e del suo vice, il "mago" Tano Caridi, visto che prima dell'avvento di Gilardino il Genoa non aveva mai segnato su palla inattiva mentre nelle successive 23 giornate sono arrivati 8 gol. […] Mourinho - che in area a seconda delle circostanze porta a saltare 5 o 6 giocatori - poteva contare anche su Ibanez e Matic mentre giovedì al Ferraris dovrà fare a meno di Smalling per infortunio. Non va poi dimenticato chi innesca le torri perché quando a crossare è gente come Dybala e Pellegrini trovare il gol è più facile. […] I due saltatori principali del Genoa sono Bani e Dragusin, con il primo che è andato a segno contro il Napoli nell'ultima partita casalinga, mentre 1l difensore romeno si è riscoperto bomber per la prima volta in carriera l'anno scorso. A questi due poi vanno aggiunti Retegui, De Winter e Vasquez: il messicano è il più bravo a staccare facendo il terzo tempo. I cinque saltatori rossoblù hanno un'altezza media di 188 centimetri, qualcosa in meno rispetto alla Roma (191). […]

(Secolo XIX)