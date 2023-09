Sanches prepara un rientro da big

Renato Sanches è stato il primo ad aver alzato bandiera bianca per infortunio, ma ora è a un passo dal recupero e sarà pronto per giocare il 17 settembre contro l'Empoli. Tiago Pinto ha moltissima fiducia in lui: "Sono ossessionato da lui. Lo volevo sia al Benfica sia alla Roma, ma non sono mai riuscito a prenderlo. Tutto quello che andrà male con lui sarà responsabilità mia", ha detto il gm in conferenza stampa. Frasi che potrebbero ritorcersi contro nel corso della stagione nel caso in cui Sanches non riuscisse a tornare al top. Per farlo saranno determinanti Mourinho e il suo staff: ci sono riusciti con Dybala, Matic, Smalling e Rui Patricio e ora tocca a lui. La qualità del portoghese è indiscutibile e ne ha dato prova nei 25 minuti contro la Salernitana, ma restando i dubbi legati agli infortuni. Mourinho avrebbe voluto certezze dal mercato, proprio per sopperire ai continui problemi fisici, ma ora dovrà vincere la sfida più difficile: restituire brillantezza a giocatori finiti nel dimenticatoio.

(Il Messaggero)