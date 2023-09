Pellegrini più sì che no, Renato Sanches out. È questo il borsino degli infortunati giallorossi in vista della trasferta di domani sera a Torino. Per il match contro la formazione granata, infatti, Mourinho dovrebbe avere di nuovo a disposizione il capitano, che ieri si è allenato con il gruppo, ma dovrà rinunciare al portoghese, in attesa di capire l’entità dell'infortunio. (...) Da valutare le condizioni di Smalling, assente dalla gara con il Milan. (...)

(corsera)