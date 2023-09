Sabatini: «Radonjic? A Roma beveva e non tornava a Trigoria»

"Non è un talento normale, ma "folle". Non è un giocatore come gli altri, ma è luce. Non è mai banale, nel bene e nel male. Dopo la vittoria di Salerno il Toro apre gli occhi e si gode lo splendore di Nemanja Radonjic. (...) Ma Radonjic non è solo luce. I zone d'ombra non lo ab-bandonano mai. (...) Descritto così da Walter Sabatini durante la trasmissione "Ta-conazo", in onda sul canale Twitch di "Cronache di Spogliatoio": «Ho scritto un messaggio a Juric con Radonjic ha fatto un lavoro speciale. (l'avevo preso da ragazzino e poteva tranquillamente arrivare a giocare in Serie A con la Roma. Provo un grande rammarico con Radonjic. Quando sono andato via il ragazzo viveva una vita molto discutibile. Beveva abbastanza e spesso non rientrava a dormire a Trigoria. Oggi finalmente lo vedo giocare con la squadra». Una digressione aderente al personaggio Sabatini, che descrive un altro Radonjic: il ragazzino che portò a Roma nel 2014 e poi di nuovo nel 2015, post breve parentesi a Empoli. Un diamante grezzo, che prima di tornare in Italia da protagonista ha dovuto fare un giro immenso. Passato dalle promes-e disattese al Marsiglia, all'Herta Berlino e al Benfica . Riabilitato dal Toro e da Juric, adesso Radonjic è un giocatore dominante. (...)

(tuttosport)