Romelu si fa sentire, entra e dà la scossa

I cori, i fumogeni e i fuochi d'artificio del pre-gara per Lukaku lasciano spazio al fischio finale e al silenzio, soprattutto quello di Mourinho che decide di non parlare. In campo ha polemizzato lasciandosi sfuggire un "Vergogna" dopo il rigore dell'1-0, poi ha scelto di non presentarsi alle telecamere. [...] Troppo il divario tra Milan e Roma, allora tanto vale aggrapparsi a Lukaku, col suo esordio che lascia sperare per il futuro.

Dopo un minuto ha cercato il gol, ha dato indicazioni ai compagni, fatto sponde e preso un'ammonizione per fallo su Okafor. [...] Ieri la presentazione all'Olimpico è durata 10 minuti con l'annuncio dello speaker, i fuochi d'artificio, gli striscioni e il saluto del giocatore alla Curva Sud con la maglia numero 90. Ora dovrà trasformarsi in leader e trascinare la squadra, questa Roma ha maledettamente bisogno di lui e di Dybala.

(Il Messaggero)