Si terrà oggi alle 17 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti in piazzale della Stazione Tiburtina il terzo incontro del dibattito Pubblico per la costruzione del nuovo stadio dell’AS Roma. [...] Tra i temi anche la qualità dell’ambiente, il benessere degli abitanti e del territorio, argomento su cui battaglieranno i comitati per il “no” allo stadio.

(La Repubblica)