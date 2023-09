Roma, rincorsa Dybala: niente Formula 1 e lavoro no-stop

A Monza non sarebbe andato lo stesso perché se fosse stato bene Paulo Dybala, a quest’ora, sarebbe stato in ritiro con la nazionale argentina. Ma il fuoriclasse giallorosso benissimo non sta e quindi niente Sud America e niente Gran Premio: gli sarebbe piaciuto andare, ma non ha avuto dubbi nel rifiutare l’invito perché doveva restare a Roma ad allenarsi. [...] La coppia che Marotta avrebbe voluto all’Inter un anno fa è, invece, la coppia che i Friedkin, Pinto e Mourinho hanno regalato ai romanisti che non vedono l’ora di vederli insieme. Sono i più seguiti sui social e i più rappresentativi della rosa. Tra l’altro, proprio Lukaku è stato vittima di cori razzisti venerdì da parte dei tifosi del Milan. Il club rossonero ieri ha precisato: “Nel Milan non c’è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo Stadio Olimpico di Roma, pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli”. [...]

(corsport)