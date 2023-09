Roma, Pellegrini ko: a centrocampo Mourinho è nei guai

In vista della sfida contro l'Empoli Mourinho potrebbe ritrovarsi con il centrocampo dimezzato. Oltre ad Aouar e Renato Sanches, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ora si è aggiunto anche Pellegrini, il quale ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro e ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il capitano tornerà a Trigoria per svolgere le terapie con la speranza di recuperare per la ripresa del campionato. Contro l'Empoli a centrocampo potrebbero esserci quindi Paredes, Bove e Cristante.

(corsera)