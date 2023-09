Roma non fermarti

IL TEMPO (L. PES) - Continua il viaggio senza sosta della Roma che dopo la trasferta europea in Transnistria questa sera sarà impegnata sul campo del Torino (fischio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn) per cercare di dare continuità alla bella vittoria sull'Empoli. Un esame certamente non semplice per la squadra di Mourinho che dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Smalling (ne avrà per un'altra settimana) e perde Sanches, ma soprattutto che se la dovrà vedere con una squadra in salute e che viene da due vittorie consecutive contro Genoa e Salernitana. A proposito del centrocampista portoghese, ieri l'ex Psg ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra, e lo staff medico di Trigoria lo valuterà giorno per giorno. Un infortunio non grave ma che paradossalmente può preoccupare ancora di più Mourinho. L'eccessiva prudenza o, peggio ancora, la tendenza a spaventarsi che talvolta ha afflitto anche Dybala potrebbe essere soltanto un freno per la stagione di Sanches, che per guadagnarsi la conferma nella Capitale dovrà certamente aumentare sensibilmente la continuità. Potrebbe star fuori una decina di giorni o un paio di settimane al massimo e tornare a disposizione nella settimana che porta a Cagliari-Roma, ultimo impegno prima della sosta. Poco il tempo a disposizione dello Special One per pre parare un match delicato, visto che la squadra ha svolto soltanto due allenamenti dopo la gara europea: lo scarico di venerdì e la rifinitura di ieri. Un appuntamento che arriva nel mezzo di sette giorni difficili a livello logistico con tre trasferte da affronTare. Da Tiraspol a Genova passando per Torino. Ma Mou sa bene che l'inizio col freno a mano tirato ha messo lui e il gruppo spalle al muro e con la necessità di trovare risultati. Per questo il tecnico, che non ha parlato alla vigilia, si affida ai migliori e proverà a sorprendere il Toro per il terzo anno di fila dopo i successi dell'ultima giornata della stagione 21-22 e l'1-0 firmato Dybala dell'aprile scorso. Ha parlato invece Juric nella consueta conferenza stampa della vigilia. «Affrontiamo la Roma in un buon momento per loro, dal momento che si sono sbloccati grazie alle vittorie contro l'Empoli e in coppa. Inoltre hanno diverse opzioni a disposizione. Hanno un'ottima difesa e giocatori tosti come Mancini e Cristante». Così il tecnico granata che poi ha proseguito: «Per una squadra di livello medio, come è il Torino, non è facile vincere tre partite di fila. Domani (oggi, ndr) cercheremo comunque di fare la terza vittoria, mi aspetto una grande prestazione dalla squadra, come è avvenuto nelle ultime partite». Battaglia assicurata all'Olimpico Grande Torino, ma la Roma si farà trovare pronta.