Roma nella bufera, ora fa paura anche il Frosinone di Di Francesco

Il giorno dopo a Trigoria, dove c'è la società al completo a partire dai Friedkin, il clima non è da tutti contro tutti. Nonostante la bufera, la Roma sembra un corpo unito. Il paradosso è che mentre in passato si era uniti fuori e sfasciati dentro, stavolta tutti remano dalla stessa parte ma all'esterno appare l'immagine di un club allo sbando.

La Roma finora ha avuto 14 infortuni, non ha un gioco definito, si ritrova in zona retrocessione ed è senza idee. E se persino i tifosi sono stufi di un inizio disastroso è segno che non solo non basta più la presenza di Mourinho, ma che la riconoscenza per le due finali europee sta scemando.

Come riparte la Roma? Ci sono sempre più dubbi sulla difesa a 3, infatti sono rimasti a disposizione solamente Mancini e Ndicka. Inoltre le persone più importanti del gruppo sono in scadenza: Pinto, Mourinho e Lukaku. Poi c'è Dybala, che ha una clausola rescissoria a 12 milioni.

(corsera)