Roma, Mourinho benedice la sosta: l’Empoli il 17 settembre sarà già decisivo

Benedetta sosta. Se da un lato i giallorossi dovranno aspettare il 17 contro l’Empoli in casa per provare a dare dignità ad una classifica che oggi li vede nei bassifondi, dall’altro la sosta per le nazionali darà una mano a José Mourinho nel recupero di alcuni calciatori alle prese con problemi fisici. A Paulo Dybala, che non è stato chiamato dall’Argentina e rimarrà a Trigoria per recuperare una condizione fisica accettabile e a Renato Sanches, (fermo dal post Salernitana), dopo la gara col Milan si sono aggiunti anche Houssem Aouar e Nicola Zalewski. [...] Dopo i consueti esami strumentali, infatti, la società giallorossa ha deciso di non farli partire: da Trigoria filtra che gli esami non hanno evidenziato problemi preoccupantima che «i calciatori non hanno potuto rispondere alle convocazioni e ora saranno valutati giorno per giorno». [...] La cosa certa è che Mou e la Roma preferiscono che tutti gli infortunati non perdano inutilmente dei giorni di lavoro e rimangano a Trigoria per averli a disposizione il 17. [...] Prime parole da ex (con frecciata a Mourinho?), per Ola Solbakken. «L’Olympiacos – le sue parole – è un grande club che gioca sempre in Europa e propone un calcio offensivo che mi affascina. Perciò penso che questo sia il posto giusto per me».

(corsera)