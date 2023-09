Roma, Mou non si scalda: «C'è ancora da lavorare»

Tutto troppo bello: la torna alla vittoria, e lo fa nel modo migliore superando 7-0 l'Empoli. E stata una serata con tanti protagonisti: Dybala, autore di una doppietta, Renato Sanches, a segno dopo appena otto minuti, ma anche Cristante, un gol e un'autorete procurata, Mancini e Lukaku, che si è tolto il peso del primo gol in giallorosso proprio pochi minuti prima di lasciare il campo. «Per me è difficile parlare di un migliore in campo - le pa-role di Mourinho - Abbiamo giocato bene, non era una partita da 7-0 ma è successo, mi dispiace per l'Empoli, ma sono cose che capitano». (...) . Sulla partita. «Volevamo vincere con tranquillità, abbiamo avuto alti e bassi, anche dal punto di vista fisico c'è gente che non ha la condizione e ho visto anche cose che non mi sono piaciute. Segnali al campionato? Non dovevamo darne, so benissimo come vanno le cose: non eravamo scarsi prima, non siamo straordinari ora. Siamo una squadra che ha potenzialità: il mio unico obiettivo è vincere giovedì in Europa League, dovremo gestire gli uomini, con l'Empoli lo abbiamo potuto fare, ma non sempre sarà possibile. Poi non siamo molto fortunati, l'Atalanta ad esempio giocherà lunedì dopo la coppa e noi, domenica ma c'è qualcuno in Lega che non è innamorato di me». (...)

(corsera)