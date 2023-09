Roma, mal di trasferta: a vuoto fuori casa, Lukaku e Dybala per rialzarsi subito

A leggere i numeri di Genoa-Roma ci sarebbe anche da essere fiduciosi. Basti pensare che la Roma contro i liguri è imbattuta da 16 gare (12 vittorie e 4 pareggi), all’interno delle quali è rimasta senza segnare una sola volta (il 5 febbraio del 2022, 0-0). Di più, a Marassi – contro il Grifone – la Roma viene da tre vittorie consecutive. Poi, però, si allarga il campo delle valutazioni e si nota che nel 2023 il rendimento in trasferta dei giallorossi è tutt’altro che sorprendente, con appena 3 vittorie in 18 partite(ed una media punti, tra campionato ed Europa League, di 0,89). [...] Domani, dunque saranno fondamentali i tre punti, anche per non vedere dilatare ulteriormente il distacco con le prime. «La classifica non ci piace, non va guardata, a gennaio o febbraio sarà diversa», ha detto Mou subito dopo il pareggio in casa del Torino. Per riuscire a portare a casa i tre punti da Marassi Mou cercherà quindi scintille da Dybala e Lukaku, la coppia d’attacco a cui sembra essere aggrappato con anima e corpo. L’impressione, ad esempio, è che se ci fosse stato il centravanti belga fin dall’inizio, probabilmente la trasferta di Verona la Roma non l’avrebbe sbagliata. Manca la controprova, ma la sensazione è quella. È forte. E fa ben sperare. Nel senso che proprio Lukaku sta cambiando il volto della Roma, dandole una forza diversa anche fuori casa.

(gasport)