Roma macchina da gol: l'ultima vittoria con 7 gol di scarto contro il Catania nel 2006

Ha risposto presente alla ripresa del campionato la Roma di Josè Mourinho, capace di rifilare 7 gol all'Empoli. Una prima vittoria stagionale schiacciante per i giallorossi, che possono festeggiare il ritorno di Dybala e la prima rete di Lukaku. Un successo con 7 gol di scarto che mancava in Serie A addirittura dal 19 novembre 2006, quando la Roma di Spalletti asfaltò il Catania con le reti di Mancini, Montella, Totti e le doppiette di Panucci e Perrotta.