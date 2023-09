Roma, Lukaku-Dybala: gol per volare

Sono bastati 35 secondi per lasciare il segno. La sola presenza di Lukaku manda in tilt Walukiewicz che rinviando tocca maldestramente con il braccio la palla. Dal dischetto Dybala non perdona. È il biglietto da visita della coppia dei sogni che nella prima gara giocata insieme si regala 3 gol, una traversa e un assist poi trasformato in rete dallo sciagurato rinvio di Bereszynski su Grassi per anticipare l’inserimento di Cristante. […] Al di là degli exploit d’inizio stagione, la prima seria rivale è il Napoli, a 7. Un gap minimo che José conta di colmare con la sua coppia da Champions. Sì, perché Lukaku e Dybala hanno qualità e numeri per prendere per mano la Roma e farla tornare nella competizione regina per club. Fondamentale all’alba del nuovo format che regalerà più partite e quindi più soldi, acuendo la distanza tra chi la gioca e chi resta a guardare. I numeri, si diceva. La media gol di Paulo e Romelu in serie A è quasi di un gol ogni due gare (0,43), come quella dei laziali Immobile-Felipe Anderson. Meglio dei romanisti, quindi, ci sono soltanto Osimhen-Kvara(0,52) con il georgiano però in crisi (non segna da marzo) e l’atipico tandem Thuram-Lautaro Martinez (0,47) che andrà comunque verificato nel proseguo del campionato, visto che il francese ex Monchengladbach è appena arrivato. […]

(Il Messaggero)