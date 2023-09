Roma, Jp Morgan e BofA finanzieranno il progetto stadio: ecco costi e ricavi

Il sito sportivo che si occupa anche di finanza nel calcio ha consultato dei documenti ufficiali in merito al nuovo Stadio della Roma a Pietralata e legati allo svolgimento del dibattito pubblico sull'impianto, dai quali risulta il coinvolgimento di istituti finanziari di alto livello come Bank of America e JPMorgan.

«Nella valutazione della sostenibilità finanziaria di un progetto di nuovo stadio – si legge sui documenti –, è importante tenere in considerazione quanto segue:

[...]

Dan Friedkin ha ottenuto il coinvolgimento di due rilevanti istituti finanziari, ossia la Bank of America e JPMorgan , entrambi con un’ampia esperienza nel finanziamento di progetti legati agli stadi di calcio, per assicurarsi un adeguato finanziamento per la realizzazione del progetto».Si legge che «il nuovo Stadio prevede un insieme di iniziative che abiliteranno flussi di ricavo sia durante il match day sia durante il non-match day (e.g. Club Museum, Merchandising, Aree Hospitality, Eventi, Sponsorizzazioni). In particolare, come riportato nel Piano Economico e Finanziario, si prevede che tali iniziative strategiche genereranno a regime circa 70 € Mln di ricavi ». [...] E ancora «il Piano prevede che il fabbisogno finanziario, pari a 570 milioni di euro , sia coperto facendo ricorso: ad un finanziamento Senior di 340 milioni di euro; a capitale di rischio (Equity) per 145 milioni di euro ; e ad una linea di finanziamento IVA per la copertura di un fabbisogno IVA di 85 milioni di euro ». [...] (calcioefinanza.it)

e , entrambi con un’ampia esperienza nel finanziamento di progetti legati agli stadi di calcio, per assicurarsi un adeguato finanziamento per la realizzazione del progetto».Si legge che «il nuovo Stadio prevede un insieme di iniziative che abiliteranno flussi di ricavo sia durante il match day sia durante il non-match day (e.g. Club Museum, Merchandising, Aree Hospitality, Eventi, Sponsorizzazioni). In particolare, come riportato nel Piano Economico e Finanziario, si prevede che tali iniziative strategiche genereranno a regime ».

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE