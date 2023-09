Roma, gestione e turnover: il piano per lo Sheriff

Un giorno di riposo dopo il settebello con l’Empoli, questa mattina la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione della prima trasferta europea di giovedì contro lo Sheriff. [...] Oggi saranno quindi da valutare le condizioni dei vari infortunati, sotto lo sguardo di Mou, il suo staff e Tiago Pinto (che domenica sera all’Olimpico ha avuto un lungo colloquio con l’ex diesse del Milan Massara). Da Smalling a Pellegrini fino ad Aouar: i tre giocatori ieri hanno proseguito il loro percorso di recupero a Trigoria per cercare di essere pronti il prima possibile. Il difensore inglese oggi sarà sottoposto a test per verificare se sarà in condizione di essere convocato per la partita di giovedì, quantomeno per andare in panchina. [...] Come cambierà quindi la Roma contro lo Sheriff? Prima di tutto alcuni giocatori dovranno riposare, soprattutto coloro che già non erano al meglio e hanno giocato dal primo minuto contro l’Empoli. «Adesso mettete Renato dentro una teca e ritiratelo fuori per il Torino», hanno scritto diversi tifosi sui social. Di certo Sanches è tra quelli che può essere preservato per evitare troppe gare ravvicinate. [...] Davanti Lukaku con El Shaarawy? Possibile, così come il doppio centravanti, quindi Belotti e Big Rom insieme. Per un attacco decisamente di forza, qualità ed esperienza.

(corsport)