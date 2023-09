Roman Haug ha preso tempo. Sta ragionando sull’offerta arrivata dall'Inghilterra: al momento si trova in Norvegia con il permesso della Roma. [...] La dirigenza giallorossa ha già trovato l’accordo con il Liverpool sulla base di oltre 100 mila euro. Che sono un’enormità per i parametri del calcio femminile. In caso di fumata bianca, attesa nelle prossime 48-72 ore, la cessione di Haug sarebbe la prima in cambio di soldi messa nel bilancio da quando è nata la sezione femminile. [...]

(corsport)