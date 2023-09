Roma, esordio per Lukaku cercando i tre punti

Messo da parte il calciomercato con la sbornia finale chiamata Romelu Lukaku, la Roma questa sera torna in campo sfidando il Milan all’Olimpico. L’obiettivo è centrare la prima vittoria in campionato, dopo il doppio passo falso con Salernitana e Verona. Aggrappandosi alle spalle di Big Rom. Ieri il belga ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mostrando un’invidiabile forma fisica soprattutto per chi ha passato un’intera estate ad allenarsi in solitaria. [...] E questa sera la Roma si affiderà a lui. In tutti i sensi. Per l’entusiasmo che porterà il suo esordio all’Olimpico, ancora una volta sold-out, nonostante la polemica sul caro-prezzi. Per l’impatto che potrà avere la sua presenza in campo, anche a gara in corso. Vista l’assenza di Paulo Dybala. [...]

(La Repubblica)