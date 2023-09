Roma-Empoli, l’ex laziale Cancellieri titolare: è una sfida speciale

Gambe e testa proiettati alla partita di domenica contro la Roma. Si torna in campo per affrontare il quarto turno di campionato e l'Empoli spera di muovere la classifica. Certo, l'impegno sulla carta sembra proibitivo ma gli azzurri hanno lavorato con grande intensità per sorprendere la squadra giallorossa. [...] Come contro la Juventus, anche davanti all'undici di Mourinho l'Empoli non dovrebbe abbandonare il 4-3-3 con Cancellieri dato in grande forma e leggermente favorito rispetto a Cambiaghi per completare il tridente offensivo.

Nel frattempo prosegue la presentazione dei molti giocatori arrivati in azzurro nelle ultime ore di mercato. Ieri è stata la volta di Simone Bastoni, ex capitano dello Spezia, andato in panchina contro la Juventus e nelle idee di Paolo Zanetti da riportare a centrocampo dopo tante partite giocate da esterno difensivo con i liguri. [...]

Poi qualche parola sullo zero presente nella casella dei gol segnati. «È la cosa che manca di più e per questo abbiamo lavorato in questi giorni per finalizzare al meglio il volume di gioco». [...]

(Corsport)