ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Esordio per Ndicka, Kristensen e Spinazzola sulle fasce. Lukaku-Dybala dal 1'

Si riparte. Dopo la sosta per le nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo e questa sera alle ore 20:45 affronterà l’Empoli di Zanetti nel match valido per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi hanno conquistato un solo punto nelle prime tre gare, mentre i toscani sono addirittura fermi a zero. Per portare a casa il primo successo, Mourinho è pronto ad affidarsi ai migliori: in porta ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa esordirà Ndicka in seguito ai problemi fisici accusati da Smalling. Il centrale ivoriano sarà affiancato da Mancini e Llorente; sulle fasce spazio a Kristensen e Spinazzola. A centrocampo Cristante è sicuro di un posto e dovrebbe giocare con Aouar e Bove, con Paredes al momento indietro nelle gerarchie. Out l’infortunato Pellegrini. In attacco gli uomini più attesi: per la prima volta i tifosi della Roma potranno vedere finalmente la coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL TEMPO - Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.