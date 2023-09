Roma e la maledizione del palo: sono già sei

“Chi ha fatto palo?”. Una frase che ha fatto la storia del cinema italiano diventata ormai domanda da lapalissiana per i tifosi della Roma. Da Secondo tragico Fantozzi al terzo sfortunato Jose Mourinho è un attimo. La sua Roma in meno di tre anni è arrivata alla quota record di 57 pali colpiti. Roba da Guinness dei primati della sfortuna (o dell’imprecisione). [...] Nessuno meglio (o peggio) dei giallorossi in tutta Europa. Andando a ritroso anche la prima stagione di Mou non è stata da meno con 19 legni colpiti in Serie A (per una media di uno ogni due partite) così come la stagione precedente con 22 in un anno. Tra sfortuna e poca mira il confine è labile. Certo è che la Roma nelle prossime settimane oltre a dover ritrovare gioco, punti e giocatori, dovrà anche fare pace con il quasi gol. E Lukaku sembra essere la miglior soluzione.

(La Repubblica)