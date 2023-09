Roma, Dybala-Lukaku l’attesa sta per finire. Prima volta per Ndicka

È tutto pronto per l’esordio in maglia giallorossa della coppia dei sogni, composta da Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Se l’allenamento di giovedì è servito per rivedere in gruppo quasi tutti i calciatori della rosa, quello di ieri ha dato allo Special One la certezza che potrà fare affidamento sulla coppia che dovrà togliere la Roma dalla zona bassa della classifica [...] Da domani, dunque, comincia un nuovo campionato per la Roma – che giovedì farà anche il suo esordio in Europa League – in cui le possibilità di errore sono ridotte al minimo. Per questo Mourinho, che oggi parlerà in conferenza stampa, non farà troppi calcoli sulla formazione da mandare in campo. [...] I giallorossi sono tutti recuperati e abili, ad eccezione di Pellegrini e probabilmente Smalling, che da qualche giorno è sparito dal campo e quasi certamente sarà out contro l’Empoli. [...] Al posto dell’inglese, quindi, dovrebbe fare il suo esordio Ndicka, che i primi minuti in stagione li ha giocati con la nazionale della Costa d’Avorio. Insieme a lui in difesa ci saranno Llorente al centro e Mancini, che ieri si è allenato regolarmente e ha smaltito il problema muscolare accusato in Nazionale. Al posto del capitano, invece, dovrebbe toccare ad Aouar, anche lui al rientro dopo l’affaticamento muscolare nel match col Milan. Il centrocampo è il reparto in cui Mourinho ha maggiori alternative, e il vero dubbio è più tattico che di uomini: riproporrà, il tecnico portoghese, la coppia Paredes-Cristante o ne lascerà fuori uno? Sanches scalpita, così come Bove [...].

(Corsera)