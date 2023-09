Roma disperata...aspettando il Giubileo della...Speranza

Da qualche tempo alla televisione appare un singolare annuncio pubblicitario. Si tratta di Venezia; si parla delle sue bellezze e alla fine si dice: se volete visitarla, prenotatevi. Come fosse un villaggio turistico, un albergo, o meglio, un mu-seo. Paradossalmente l'annuncio dice il vero: perché se la città è diventata un museo, allora di prenotazione c'è bisogno, così come di pagarne l'ingresso. L'esempio sarà seguito da altre città? Roma ad esempio? […] Nella Capitale sono da tempo i corso i preparativi per il Giubileo della Speranza del 2025 e, anzi, la città avanza orgogliosamente la propria candidatura per l'Expò del 2030. Ma ci sono molti altri progetti come parcheggi interrati, il nuovo porto di Fiumicino o lo Stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. […] Si è avviata una nuova cementificazione sparsa per l’immenso territorio urbano. Una rinascita? Sì ma della città degli albergatori, piattaforme airbnb e immobiliaristi.

(Il Manifesto)