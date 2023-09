Roma, da Lukaku buoni segnali per Mourinho

Buoni segnali per Mourinho sul fronte Lukaku. Ieri l’attaccante ha giocato per 66 minuti nella vittoria del Belgio contro l’Azerbaigian (gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024). Fascia da capitano al braccio, il centravanti della Roma si è mosso bene, prima di lasciare il posto a Batshuayi, dando anche il via all’azione che ha portato alla rete di Carrasco. [...] Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City, lo stop, figlio di un’estate di trattative estenuanti e bollenti. Per farsi trovare pronto, Lukaku si è allenato con il suo preparatore che lo ha seguito anche nella Capitale: la condizione non può essere quella migliore, ma con il passare dei giorni e con più minuti nelle gambe, tornerà ad essere quello dell’Inter. [...]

(corsera)