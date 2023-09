Roma, con il Genoa vietato fallire. Mou ritrova Pellegrini e Aouar

Una vittoria per le statistiche (sarebbe la numero 1.700 della storia giallorossa) ma soprattutto per la classifica. È quella che insegue la Roma, stasera (ore 20.45) a Marassi contro il Genoa. Il ritorno al successo in trasferta (l’ultima lo scorso 8 aprile a Torino), solo sfiorato domenica contro la formazione granata è l’obiettivo dei giallorossi, che con 5 punti in altrettante partite sono protagonisti di una delle peggiori partenze degli ultimi 20 anni. [...] Ora l’urgenza è raddrizzare una stagione partita male sia dal punto di vista dei risultati sia da quello degli infortuni. L’elenco dei calciatori che si sono fermati è lungo: dall’inizio della stagione è toccato a Solbakken e Ibanez (che non fanno più parte della rosa), Dybala, Sanches (due volte), Zalewski, Mancini, Smalling, Aouar e Pellegrini. A parte il centrocampista portoghese e il difensore inglese, gli altri sono tutti a disposizione, compresi il capitano (assente dalla formazione titolare addirittura dalla gara col Verona del 26 agosto) e Aouar, che ieri si sono allenati con i compagni. Almeno uno dei due oggi potrebbe partire titolare in un centrocampo che dovrebbe tornare a tre, con Paredes e Cristante. [...]

(corsera)