Roma con 6 esterni ma nessuno convince. E sale El Shaarawy…

A voler essere cattivi verrebbe da dire che di sei possibili soluzioni non ce n’è una che convinca davvero fino in fondo. A voler essere buoni, invece, si può ribaltare la prospettiva e pensare che la Roma sugli esterni ha una vasta gamma di soluzioni, ben tre per ogni fascia. Probabilmente la verità sta nel mezzo. (...) Ed allora domenica chi saranno i due quinti giallorossi? Kristensen potrebbe tornare a prendersi la maglia da titolare persa contro il Milan, mentre dall’altra parte avanza la candidatura di El Shaarawy, in una gara da vincere a tutti i costi. (...) A destra il problema ad inizio stagione sembrava essere stato risolto con l’arrivo del danese Kristensen, che però nelle due partite contro Salernitana e Verona è sembrato quasi un alieno calato all’improvviso da Marte: smarrito, spaesato, come se non sapesse neanche cosa fare. A sinistra, invece, i due che solitamente si contendono il posto potrebbero riposare entrambi. Zalewski viene infatti dalla gestione di un affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra; Spinazzola è stato invece in nazionale, ma Spalletti lo ha spedito in tribuna in entrambi le circostanze (preferendogli Dimarco e Biraghi), sintomo anche di uno stato di forma non eccezionale. (...) E allora magari Mou potrebbe decidere anche di lanciare a sorpresa El Shaarawy, pure per aumentare il peso offensivo della manovra, seppur anche il Faraone non sia un gigante e anche lui non è stato benissimo, dovendo gestire delle problematiche fisiche. Lui, però, gode di grandissima stima da parte di Mou, che sa che ci può contare sempre, in qualsiasi ruolo. (...)

(gasport)