Roma, c'è l'obbligo dei tre punti: "Lukaku ci ha cambiato il profilo"

Fuori Smalling e Pellegrini, dentro Mancini, Lukaku e Dybala. Questo quanto rivelato da Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli, in programma questa sera. L'obiettivo è uno solo: vincere. "Dopo la chiusura del mercato - le parole del tecnico - siamo più forti perché sono arrivati due attaccanti come Lukaku e Azmoun. Se siamo tutti disponibili e allenati cambia il nostro profilo di squadra".

Scelte obbligate in difesa: esordio dal 1' per Ndicka, che sarà affiancato da Mancini e Llorente. Sulle fasce dovrebbero esserci Kristensen e Spinazzola, mentre in mezzo al campo si dovrà decidere se rischiare Aouar e Renato Sanches o affidarsi a Paredes, Cristante e Bove.

(corsera)