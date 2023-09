Roma a Tiraspol. Mou: "L'attacco? Non dico chi gioca"

Archiviata la prima giornata di Champions, oggi comincia la spedizione internazionale di altre tre squadre italiane, divise fra Europa e Conference League. Alle 18.45 (Sky, Dazn) La Roma farà il suo esordio nel Gruppo D di Europa League a Tiraspol, in Moldova, contro lo Sheriff. "Non é una partita facile, per questo scenderemo in campo con una squadra forte", ha avvisato Mourinho, che seguirà il match dalla tribuna perché squalificato. Il portoghese ha anticipato qualche scelta ma non gli attaccanti titolari: "Non dirò chi gioca". (...)

(La Repubblica)