Roma a peso d’oro: Lukaku e Dybala, stipendi da stelle per la rimonta

Che i soldi non diano la felicità, è la straordinaria consolazione della stragrande dei mortali che camminano sulla terra. Nel calcio, però, questa legge non scritta (e non sempre perfettamente aderente alla realtà) fa più fatica a imporsi. In questo senso, la sfida che andrà in scena domani all’Olimpico tra Roma ed Empoli è di quelle che ai tifosi toscani – sulla carta – farebbero invece più sentire il peso di un destino che, come da migliore tradizione, corre il rischio di essere cinico e baro nei loro confronti. [...] L’Empoli di Zanetti scende all’Olimpico tentando d’invertire la corrente, visto che lo zero in classifica pesa almeno quanto l’uno – sorprendente – nella casella dei giallorossi. Eppure la differenza salta agli occhi. Basti pensare che l’ingaggio al lordo che la società dei Friedkin paga alla coppia composta da Romelo Lukaku e Paulo Dybala è pari a circa 22 milioni, mentre tutto l’Empoli costa circa 18 milioni. [...] Domani, però, nasce il nuovo tandem d’attacco creato da la Joya e Big Rom, che in linea teorica non solo non dovrebbe lasciare scampo all’Empoli, ma potrebbe anche ribaltare le gerarchie del campionato. La proprietà statunitense, infatti, negli ultimi tre anni ha tesserato José Mourinho (2021), Dybala (2022) e Lukaku (2023) con un chiaro obiettivo: ritornare a giocare la Champions League. Per questo, al lordo, l’ingaggio garantito ai due campioni è di circa 12 milioni per l’argentino (bonus compresi) e 10 milioni per il belga, che può sfruttare i vantaggi del cosiddetto Decreto Crescita. [...] Il feeling tra i due, in allenamento, sembra già sbocciato, tanto è vero che le foto in cui ieri si vedevano insieme aprivano il cuore alla speranza giallorossa. [...] Occhio però al “povero” Empoli. L’impressione è che abbia tanta voglia di rovinare la festa.

(Gasport)