Ripartono le donne: tutte contro la Roma. E in Champions c'è un posto in più

In coda ai tormenti estivi, dopo la scelta del nuovo ct, ecco il campionato. Il secondo dell'era del professionismo, grande conquista per il movimento femminile alle prese con i suoi fisiologici alti e bassi. Per dire, la Serie A eBay (è la nuova denominazione) parte senza che siano stati assegnati i diritti tv a pagamento. la partita in chiaro andrà sulla Rai - domani Milan-Roma -, mentre sarà la Figc, in attesa di evoluzioni, a trasmettere sul sito ufficiale e sul canale Youtube gli altri quattro incontri. La formula resta la stessa (18 giornate di regular season, poi Poule Scudetto e Poule salvezza), ma con una novità: ci sarà un posto in più in Champions. [...] Quello tra le giallorosse campionesse d'Italia e le bianconere è stato il grande duello della scorsa Primavera. L'intenzione della Roma è chiaramente quella di aprire un ciclo, come testimoniato da un mercato di spessore internazionale (andavano colmati anche i vuoi lasciati da Wenninger e Andressa): la nuova stella è la giapponese Saki Kumagai, jolly tra centrocampo e difesa, arriva dal Bayern Monaco ma collezionista di cinque Champions con il Lione. A Fiumicino sono atterrate tra le altre, la svizzera Aigbogun (sfiderà l'Italia in Nations), le spagnole Latorre e Valdezate, l'austriaca Feiersinger e l'attaccante canadese Viens, campionessa olimpica a Tokyo. [...]