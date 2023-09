Ranieri: “Sento per messaggio Mourinho, è una gran persona”

GASPORT - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo. Fra i veri temi toccati dall'ex tecnico giallorosso c'è stato spazio anche per la figura di José Mourinho. Qualche stralcio:

Ranieri quanto vive di calcio in una giornata?

«25 ore. A casa vedo, riguardo, parlo con staff. Quando non vedo penso. Sono metodico».

Che Serie A ha trovato?

«Si gioca a mille all’ora. Corrono pure i campioni, ma il 10 che inventa la giocata ci sarà sempre. Tutti pressano e vogliono iniziare dal basso. Non dico non sia giu- sto, ma prima di mettere in apprensione i giocatori ci penso. Se tutti pressano per rubar palla, se non ho quelli del City a palla ferma non parto dal basso».

Domani gioca l’Italia. Scelta giusta Spalletti?

«L’uomo giusto. La paura ci fa bene. Ci mancano i fuoriclasse, ma la squadra riesce a sopperire».

Lo sente Spalletti?

«No, ma lo stimo. Sento solo per messaggio Mou, un gran persona, diversa da quella che si vede».