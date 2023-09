Rabbia e delusione, Mourinho alla fine non parla

Magari sperava di poter festeggiare la prima di Lukaku in modo diverso. O, probabilmente, sperava di non festeggiarla proprio, perché l’utilizzo del gigante belga era previsto solo in caso di estrema necessità. Come poi è stato, perché José Mourinho arriva alla sosta con un solo punto in tre partite, la peggior partenza in assoluto da quando è a Roma [...] Il nervosismo che Mourinho ieri la partita la sentisse lo si era capito subito, già al momento del rigore concesso per fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek e poi trasformato da Giroud.

"Vergogna", il labiale intercettato dalle telecamere, con l’allenatore della Roma rivolto alla terna arbitrale. E poi quegli applausi continui, quasi di scherno e di protesta per la scelta subita. [...] Schermaglie che sono sintomo di un nervosismo latente, forse legato anche al fatto che l’allenatore portoghese era al rientro dopo le due giornate di squalifica della scorsa stagione e voleva probabilmente ripresentarsi al suo pubblico con un risultato diverso. Tanto è vero che alla fine Mou ha deciso anche di non parlare. [...]

(gasport)