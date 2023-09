Qui Trigoria, nuovo corso per il settore giovanile

Era nell'aria da settimane, ma adesso è ufficiale. La Roma ha scelto il nuovo corso del settore giovanile, affidandosi al vertice a una coppia di baby dirigenti che fanno già parte dell'organigramma giallorosso: Gianluca Gombar (classe 1992) e Daniele Placido (1986). Uomini apprezzati da Tiago Pinto, braccio destro e braccio sinistro del gm. Ma non saranno soli. Infatti, avranno il supporto di altri due pilastri come Alberto De Rossi e Bruno Conti. [...] La rivoluzione interna è diventata necessaria quando Vincenzo Vergine ha accettato la proposta economica del Milan per fare la stessa cosa che stava facendo a Trigoria, cioè guidare il vivaio. Il dirigente ha lavorato due anni a Roma. Sotto la sua gestione c'è stato il passaggio di testimone tra Alberto De Rossi, che era sulla panchina della Primavera da 19 anni, e Federico Guidi. [...] Gianluca Gombar, dunque, sarà il nuovo responsabile organizzativo di tutto il settore giovanile della Roma (tecnicamente la qualifica andrà tarata ma certamente non avrà emanazioni di natura tecnica) e risponde direttamente a Tiago Pinto. È l'uomo di fiducia del gm: tiene i rapporti con la Uefa e adesso è in procinto di diventare il numero uno del vivaio di Trigoria. In passato è stato team manager della prima squadra. L'altro nome in vetrina è quello di Daniele Placido, ex Romulea, promosso nel ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Anche lui è un dirigente che ha un rapporto stretto e solido con Tiago Pinto [...].

(Corsport)