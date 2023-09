Q8 diventa partner, terza maglia in vendita oggi

La famiglia degli sponsor della Roma si allarga ulteriormente. E di ieri l'annuncio dell'accordo con il colosso petrolifero Q8, inserito nella categoria dei "Proud partners". di valore sociale tramite un programma di iniziative congiunte. Q8 rifornirà i bus della squadra con col biocarburante HVO+, in grado di ridurre notevolmente il volume di anidride carbonica. […] Novità anche sul fronte sponsor tecnico: come anticipato da Il Romanista, oggi sarà il giorno della terza maglia. La divisa nera sarà in vendita negli store (anche virtuali) del club e dell'Adidas. Il lupetto su sfondo circolare bianco e la "R" stilizzata sul retrocollo rappresentano gli omaggi allo storico designer Gratton, mentre il riferimento all'Urbe è nel mosaico geometrico sul bordo manica, ornata dalle tre caratteristiche strisce del marchio tedesco gialle, arancio e rosse.

(Il Romanista)